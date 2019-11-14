Российские власти добавили триллионы на развитие инфраструктуры

Объем финансирования комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) до 2024 года увеличен на 650 миллиардов рублей — до 7 триллионов рублей. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера Максима Акимова. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Финансирование было утверждено в сентябре 2018 года: тогда объем составлял 6,35 триллиона рублей, из которых 3,1 триллиона должны были выделить из бюджета, а 3,26 триллиона — из внебюджетных источников. Дополнительные вложения понадобились после уточнения расходы регионов и объемы внебюджетных средств.

Национальный проект «Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры» рассчитан до 2024 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!