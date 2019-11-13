Томск получил деньги на модернизацию аэропорта

Томская область получила дополнительное финансирование на дорожные работы из федерального бюджета — 52,7 миллиона рублей. Деньги пойдут на строительство парковки международного аэропорта Томска. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В рамках первого этапа строительства была создана парковка на 132 места. Теперь будут строить подъезд к терминалу аэропорта и площадку на 226 мест. Предполагается, что все будет готово к 2022 году.

Модернизация аэропорта отвечает целям национальных проектов «Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которые рассчитаны до 2024 года.

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