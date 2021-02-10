Глава российского региона порассуждал о бедности и озадачил ученых

Глава Тувы Шолбан Кара-оол порассуждал о бедности населения региона и поручил ученым выяснить ее причину. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

С таким заявлением он выступил на встрече с коллективом Тувинского института прикладных исследований. По словам Кара-оола, в республике 345 кандидатов наук и 31 доктор наук, и ни один из них не задался вопросом бедности тувинцев.

«Кто-нибудь из ученых анализировал причинно-следственные связи такого явления, как бедность населения Тувы, которая стала серьезным вызовом сегодняшней жизни?», — озадачил он специалистов.

Позднее Кара-оол заявил, что никто не ответил на его вопрос, передает «Интерфакс».

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал и пригрозил уволить чиновников, у которых «вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести — заветренная сосиска». Он призвал не экономить на школьном питании и посоветовал тем, кто решает «свои вопросы» при осуществлении закупок, искать новую работу.