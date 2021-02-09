Российский губернатор пригрозил уволить чиновников с «сосиской вместо совести»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пригрозил уволить чиновников, у которых «вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести — заветренная сосиска». Соответствующее предупреждение он опубликовал на своей странице в Instagram.

Глава региона призвал не экономить на школьном питании и посоветовал людям, которые решают «свои вопросы» при осуществлении закупок, искать другую работу.

«Также прошу коллег из районных и городских отделов образования жестко, лично и регулярно мониторить ситуацию с качеством школьного питания во всех учреждениях», — написал он.

Ранее в регионе разгорелось несколько скандалов со школьными обедами. Так, в одной из курганских школ детям дали на обед подозрительные зеленоватые сосиски, пишет издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

В октябре прошлого года президент Владимир Путин поручил Роспотребнадзору проводить внеплановые проверки учебных заведений и поставщиков школьного питания.