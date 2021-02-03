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В Дагестане проверят похитившего у школьников еду директора

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Фото: dag.aif.ru

Директор одной из школ Дагестана воровал продукты, которые предназначались для питания учеников. Информацию об инциденте, появившуюся в социальных сетях, проверят в Министерстве образования и науки республики, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что руководители школ несут личную ответственность за качество питания, от которого зависит здоровье учеников.

«Выделяемые государством средства рассчитаны на то, чтобы горячее питание школьников было полноценным, сбалансированным и качественным. Средства в полном объеме и своевременно поступают на счета школ, а значит, никаких сбоев в организации горячего питания быть не должно», — заявили в ведомстве.

Ранее в поселке Кванада Цумандинского района Дагестана школьный учитель побил ребенка линейкой и обругал матом на уроке. Мужчина агрессивно замахнулся, а потом начал бить ребенка пластмассовой указкой.

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