В Дагестане проверят похитившего у школьников еду директора

Директор одной из школ Дагестана воровал продукты, которые предназначались для питания учеников. Информацию об инциденте, появившуюся в социальных сетях, проверят в Министерстве образования и науки республики, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что руководители школ несут личную ответственность за качество питания, от которого зависит здоровье учеников.

«Выделяемые государством средства рассчитаны на то, чтобы горячее питание школьников было полноценным, сбалансированным и качественным. Средства в полном объеме и своевременно поступают на счета школ, а значит, никаких сбоев в организации горячего питания быть не должно», — заявили в ведомстве.

Ранее в поселке Кванада Цумандинского района Дагестана школьный учитель побил ребенка линейкой и обругал матом на уроке. Мужчина агрессивно замахнулся, а потом начал бить ребенка пластмассовой указкой.