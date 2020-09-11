Сына депутата Госдумы из Дагестана арестовали за нападения на людей

Абдулгамида Гаджиева, сына депутата Госдумы Мурада Гаджиева, арестовали по подозрению в нападениях и причинении вреда здоровью средней тяжести. Об этом сообщила пресс-секретарь Дорогомиловского районного суда Анастасия Татаруля, передает агентство «Москва».

По ее словам, Гаджиева заключили под стражу до 24 декабря.

Предположительно, сына депутата задержали в Ростове-на-Дону, после чего этапировали в Москву. Агентство уточняет, что Гаджиеву предъявили обвинение в причинении вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений.

Отец задержанного, уроженец Дагестана Мурад Гаджиев, является депутатом Госдумы с 2011 года. Он входит в комитет по транспорту и строительству. До начала карьеры в Госдуме Гаджиев работал директором Дербентского коньячного комбината, был депутатом Народного собрания Дагестана.