Россиянка в одиночку слетала в Дагестан и удивилась поведению местных мужчин

Российская туристка в одиночку слетала в Дагестан, удивилась поведению местных мужчин и развеяла существующие о них стереотипы и предрассудки. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, вопреки распространенному мнению о том, что все кавказские мужчины крайне любвеобильны и проявляют повышенное внимание к каждой женщине, в Дагестане на протяжении всей поездки никто из представителей противоположного пола не пытался познакомиться с ней.

«Некоторые интересовались, откуда приехала, кто-то даже говорил, что тоже жил долгое время в Москве или где-то рядом, желал хорошего отдыха. И все!» — заметила автор поста и заключила, что была приятно удивлена таким поведением, так как изначально направлялась в регион «в некотором напряжении».

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Блогерша подчеркнула, что все местные жители, которые встречались ей на пути, в особенности молодые люди, были крайне вежливы и с радостью оказывали любую необходимую помощь — подвозили, показывали дорогу, содействовали в быту.

«Поездка в Дагестан в очередной раз подтвердила, что наши представления о странах или городах и их местных жителях порой совсем не соответствуют реальности», — подытожила россиянка.

27 января сообщалось, что россиянка, временно живущая в турецкой Аланье, развеяла популярные мифы о местных мужчинах и раскрыла истинную правду о них. По ее словам, не соответствует действительности мнение о том, что все турки поголовно мечтают о русской жене — на деле они делают выбор в пользу турецких женщин, а среди иностранок далеко не всегда выбирают русских и также заводят семьи с немками, хорватками и польками.