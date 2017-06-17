Имамы, серпантин и чуду

Туристов и путешественников в Дагестане много. Хотя регион до сих пор не может избавиться от имиджа «очень опасного», туда активно едут и российские граждане, и иностранцы. В массе своей жители Дагестана (и местные славяне, и представители кавказских этносов) люди очень радушные — гостей без крыши над головой не оставят и с голоду умереть не дадут. Набор «топовых достопримечательностей республики», пожалуй, знает каждый местный. Однако совсем немногие обследовали эти достопримечательности настолько подробно, чтобы узнать о деталях, о которых не прочитаешь в путеводителях. Корреспондент «Ленты.ру» убедился в этом на собственном опыте.

Тропою вниз

Дагестанские горы высокие, да. Но не самые высокие в Европе. Зато Дагестан обгоняет Европу по глубине. Именно здесь находится самый глубокий каньон этой части света: Сулакский. Чтобы увидеть каньон, обычно едут в поселок Дубки (в 80 километрах от Махачкалы, маршрутки следует с большими перерывами). На окраине Дубков — смотровая площадка. В погожие теплые дни людей там не меньше, чем в центре Махачкалы. Со смотровой виден самый глубокий участок каньона — 1920 метров, который тянется на 18 километров (общая протяженность каньона свыше 30 километров). Но мало кто спускался на дно, к насыщенно-бирюзовой реке Сулак.

Спуск начинается в 500 метрах от смотровой площадки, если идти в сторону Чиркейского водохранилища. Тропу отмечает рукотворная насыпь из мелких и средних камней высотой полметра. Это старая тропа жителей единственной деревни в каньоне — Забутли. Начиная спуск или заканчивая подъем, они обязательно добавляют камешек от себя в насыпь.

Сулакский каньон — самый глубокий в Европе Фото: Александр Рыбин

Тропа вьется сравнительно пологим серпантином. В самых крутых местах жители деревни соорудили «полки» из плитняка. Самые лихие сокращают путь, отходя в сторону и прыжками или бегом спускаясь по осыпям. Однако я не советовал бы повторять подобные трюки без местных провожатых — надо знать, где с одной осыпи переходить на другую, чтобы не налететь на камни или деревья.

Примерно на полпути к реке — родник. Девять лет назад забутлинцы восстановили постройку над родником — если вдруг погода резко поменяется, тут можно укрыться. На спуск в спокойном темпе требуется примерно час. Подъем займет часа три.

Забутли находится на противоположном берегу, туда перекинут мост. В 1970 году землетрясение полностью разрушило деревню. Населения (порядка 500 семей) перебралось в более безопасное место — там была построена деревня Миатли-Забутли. Около 10 лет назад некоторые семьи начали возвращаться на прежнее место. Сейчас в деревне порядка 20 хозяйств, восстановлена мечеть, появилось форелевое хозяйство. С внешним миром, кроме тропы, Забутли соединяет автомобильная дорога, идущая по левой стороне Сулака (маршруток не бывает, автомобили тоже проезжают совсем нечасто).

Владелец форелевого хозяйства Магомед-Юсуп — крепкий мужик 53 лет. Он тоже периодически совершает восхождения по тропе, чтобы, как он сам говорит, «поддерживать физическую форму». Рассказывает, что на этой тропе тренировались дагестанские спортсмены олимпийской сборной России.

В форелевое хозяйство приезжают гости со всей страны Фото: Александр Рыбин

В форелевое хозяйство приезжают гости из Махачкалы и других регионов России: половить рыбу, поесть шашлык из форели. Осенью плодоносит великолепный айвовый сад, окружающий Забутли. Туристическая инфраструктура в форелевом хозяйстве только создается, но там вполне можно переночевать. А утром подняться обратно в Дубки.

В Дубках обязательно надо попробовать местные чуду, традиционную дагестанскую еду: лепешки с начинкой из творога, зелени или мяса. Двумя местными чуду можно легко накормить двух здоровых мужчин. В Махачкале таких не попробовать — в республиканской столице они меньше, и начинка на столь сытная. В Дубках чуду предлагают во всех кафе. Правда, придется подождать — их заранее не готовят, только под заказ.

По следу Шамиля

Один из популярных среди российских туристов маршрутов — посещение мест, связанных с Кавказской войной XIX века. Руины аула Ахульго, где происходила самая кровопролитная битва той войны, Гуниб, где имам Шамиль сдался русской армии, и другие исторические места совершенно доступны. Сложно только попасть в село Гимры, где, собственно, и началась та война.

В Гимры родились имамы Дагестана и Чечни Гази-Магомед и Шамиль. Гази-Магомед объявил в 1829 году «священную войну» Российской империи. Произошло это именно в Гимры. Он погиб недалеко от села в бою с русскими войсками в 1832-м. Выживший в том сражении Шамиль стал имамом в 1840 году. Он руководил отрядами горцев до 1859-го, но в конце концов сдался армии, которой командовал князь Александр Барятинский.

Уникальное для всего Дагестана кладбище расположено на окраине села Гимры 1 /2

С середины 1990-х в Гимры периодически проводились спецоперации правоохранительных органов против террористов. В 2015-м было несколько серьезных боестолкновений в селе и вблизи него. Силовикам удалось ликвидировать главарей и отдельных боевиков террористической организации «Имарат Кавказ». После этого ситуация стабилизировалась, но сегодня Гимры — режимное поселение (единственное в Дагестане), и въезд туда ограничен.

Попасть в село можно только по приглашению местных жителей. На въездах в Гимры — посты командированных из центральных областей России полицейских. Они проверяют документы у всех, направляющихся в село и покидающих его. Если вы найдете местного жителя, который согласится вас провести через пост, то полицейские запишут данные вашего паспорта и пропустят в село.

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Учитывая, что туристы в Гимры заглядывают чрезвычайно редко, найти местного жителя, готового помочь, не столь уж сложно. На автомобильной трассе, идущей в объезд населенного пункта, есть несколько кафе и столовых, куда местные заезжают перекусить.

На въезде в село, в здании школы — краеведческий музей. Вероятнее всего, он будет закрыт. Надо попросить местных позвонить директору. Гимринцы относятся к гостям с максимальным радушием. Им очень важно показать, что село и его жители больше не представляют никакой террористической угрозы.

Без проблем можно посетить мечеть, в которой в свое время молился имам Шамиль. Она значительно реконструирована, но кое-что сохранилось с тех времен — например, толстые деревянные столбы, поддерживающие перекрытия потолка. В селе пять старинных кладбищ. Самое крупное — на западной окраине. Там находятся могилы отца имама Шамиля и мавзолей, где захоронен имам Гази-Магомед с несколькими родственниками. Это уникальное кладбище: надгробия сделаны из дикого камня-плитняка, на арабском выбиты даты смерти и имена умерших. В сочетании с высокими и крутыми окрестными горами кладбище производит весьма сильное и суровое впечатление. Большинство надгробий, которые мне довелось увидеть, относятся к первой половине XIX века — то есть как раз к тому времени, когда активно шла Кавказская война, а Гимры были столицей теократического государства Имамат.

Некоторые дома в Гимры были разрушены в ходе спецопераций по ликвидации террористов Фото: Александр Рыбин

Дома, в которых родились имамы, не сохранились, но табличками отмечены места, где они стояли. Еще в Гимры интересны купальни, построенные по проекту местного жителя Абдуллы-Хаджи в 1910 году. Летом они служили местным жителям, чтобы охлаждаться во время жарких дней, зимой — чтобы мыться в более теплой, чем речная, воде. Купальни функционируют до сих пор, но если раньше ими могли пользоваться и женщины, то сегодня — исключительно мужчины.

Возможно, местные покажут вам и несколько разрушенных домов, в которых в свое время укрывались ваххабиты. Дома эти были разрушены в ходе спецопераций по ликвидации террористов.

Десяточка и Христос в мечети

У Дербента есть особенности, выделяющие его среди других городов Дагестана. Например, там принято монеты номиналом в 1 и 2 рубля складывать в стопочки по 10 рублей и заматывать скотчем. Совершенно обычное дело получить такую «замотанную десятку» в качестве сдачи или расплатиться ею в любом магазине или маршрутке.

Дербент был основан персами в 438 году Фото: Elena / Фотобанк Лори

Еще в Дербенте обращаешь внимание на дорогие автомобили, обклеенные стразами. Местные водители, кстати, относятся к пешеходам гораздо уважительнее, чем в Махачкале (в дагестанской столице даже бабушки и дедушки пересекают бегом пешеходные переходы, потому что водители обычно не обращают на них внимания и не сбавляют скорости).

В Дербенте находится самая древняя в бывшем Советском Союзе действующая мечеть — Джума-мечеть, построенная в 734 году персами. Изначально это была шиитская мечеть, но сегодня в ней по очереди совершают молитвы и шииты, и сунниты.

Неподалеку от Джума-мечети — Кырхляр-мечеть XVII века. Тут молятся исключительно шииты. Купол венчает раскрытая ладонь — символ характерный не только для многих ближневосточных религий, но и для языческих культов Кавказа. Внутри, возле михраба — знамя, на которое повязаны десятки женских платков. Согласно местному поверью, чтобы зачать, женщине надо помолиться в мечети и повязать свой платок на это знамя.

В Дербенте находится самая древняя на территории бывшего Советского Союза действующая мечеть Фото: Сулим Кудусов / Wikipedia

Если стоять лицом к михрабу, то справа можно заметить картину, повернутую к стене. На картине — Иисус Христос. Для мусульман Христос — один из пророков, на исламский манер его зовут Исой. В некоторых обрядах шииты используют его изображение. Однако, скорее всего, вас вряд ли допустят до подобного обряда. Имам мечети крайне неодобрительно относится к расспросам о Христе, повернутом лицом к стене.

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Недалеко от Дербента есть поселок Белиджи. Туда регулярно ходят маршрутки с южного автовокзала. Стоимость проезда — 50 рублей, в пути — 30-35 минут. Возле поселка, в 6 километрах в сторону моря, — достопримечательность, о которой мало кто знает в Дагестане. Это «источник с горящей водой», термальный источник, где горячая вода выходит вместе с большим количеством горючего газа. Газ легко воспламеняется, и кажется, эффект будто горит сама вода.

Искупаться тут вам вряд ли захочется: источник чрезвычайно замусорен. По сути, вокруг образовалась стихийная свалка. Для местных жителей это излюбленное место отдыха, но вот мусор они выкидывают тут же, не беспокоясь о чистоте и экологии.