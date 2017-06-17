Путешествия
 
Последние новости
Президент России рассказал о своем отношении к Березовскому и Ходорковскому
Чешский теннисист отразил удар лежа и выиграл розыгрыш
Путин похвалил Буша-старшего за отказ от свержения Хусейна
Путин прокомментировал возможную роль США в госперевороте в Турции
Путин рассказал об изучении нужных ему документов только в оригинале
В ЛНР рассказали об оставленных бойцами ВСУ позициях
На Кубани 15-летняя школьница родила от 64-летнего пенсионера
Популярные новости
На Кубани 15-летняя школьница родила от 64-летнего пенсионера
Путин рассказал об изучении нужных ему документов только в оригинале
Яхта партнера Абрамовича испортила вид на статую Свободы в Нью-Йорке
В ЛНР рассказали об оставленных бойцами ВСУ позициях
Задавшему Путину вопрос о коррупции школьнику подарят золотой телефон с Путиным
Таксист взял с чилийского журналиста 50 тысяч рублей за поездку из Домодедово
Трамп объявил об ужесточении политики в отношении Кубы

Имамы, серпантин и чуду

Неизвестное об известных достопримечательностях Дагестана

Перейти в «Мою Ленту»
Виды Дербента Описание: Россия. Дагестан. 26 сентября 2016. Древняя крепость Нарын-кала в нагорной части Дербента. Сергей Фадеичев/ТАСС Автор: Фадеичев Сергей Credit: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Туристов и путешественников в Дагестане много. Хотя регион до сих пор не может избавиться от имиджа «очень опасного», туда активно едут и российские граждане, и иностранцы. В массе своей жители Дагестана (и местные славяне, и представители кавказских этносов) люди очень радушные — гостей без крыши над головой не оставят и с голоду умереть не дадут. Набор «топовых достопримечательностей республики», пожалуй, знает каждый местный. Однако совсем немногие обследовали эти достопримечательности настолько подробно, чтобы узнать о деталях, о которых не прочитаешь в путеводителях. Корреспондент «Ленты.ру» убедился в этом на собственном опыте.

Тропою вниз

Дагестанские горы высокие, да. Но не самые высокие в Европе. Зато Дагестан обгоняет Европу по глубине. Именно здесь находится самый глубокий каньон этой части света: Сулакский. Чтобы увидеть каньон, обычно едут в поселок Дубки (в 80 километрах от Махачкалы, маршрутки следует с большими перерывами). На окраине Дубков — смотровая площадка. В погожие теплые дни людей там не меньше, чем в центре Махачкалы. Со смотровой виден самый глубокий участок каньона — 1920 метров, который тянется на 18 километров (общая протяженность каньона свыше 30 километров). Но мало кто спускался на дно, к насыщенно-бирюзовой реке Сулак.

Спуск начинается в 500 метрах от смотровой площадки, если идти в сторону Чиркейского водохранилища. Тропу отмечает рукотворная насыпь из мелких и средних камней высотой полметра. Это старая тропа жителей единственной деревни в каньоне — Забутли. Начиная спуск или заканчивая подъем, они обязательно добавляют камешек от себя в насыпь.

Тропа вьется сравнительно пологим серпантином. В самых крутых местах жители деревни соорудили «полки» из плитняка. Самые лихие сокращают путь, отходя в сторону и прыжками или бегом спускаясь по осыпям. Однако я не советовал бы повторять подобные трюки без местных провожатых — надо знать, где с одной осыпи переходить на другую, чтобы не налететь на камни или деревья.

Примерно на полпути к реке — родник. Девять лет назад забутлинцы восстановили постройку над родником — если вдруг погода резко поменяется, тут можно укрыться. На спуск в спокойном темпе требуется примерно час. Подъем займет часа три.

Забутли находится на противоположном берегу, туда перекинут мост. В 1970 году землетрясение полностью разрушило деревню. Населения (порядка 500 семей) перебралось в более безопасное место — там была построена деревня Миатли-Забутли. Около 10 лет назад некоторые семьи начали возвращаться на прежнее место. Сейчас в деревне порядка 20 хозяйств, восстановлена мечеть, появилось форелевое хозяйство. С внешним миром, кроме тропы, Забутли соединяет автомобильная дорога, идущая по левой стороне Сулака (маршруток не бывает, автомобили тоже проезжают совсем нечасто).

Владелец форелевого хозяйства Магомед-Юсуп — крепкий мужик 53 лет. Он тоже периодически совершает восхождения по тропе, чтобы, как он сам говорит, «поддерживать физическую форму». Рассказывает, что на этой тропе тренировались дагестанские спортсмены олимпийской сборной России.

В форелевое хозяйство приезжают гости из Махачкалы и других регионов России: половить рыбу, поесть шашлык из форели. Осенью плодоносит великолепный айвовый сад, окружающий Забутли. Туристическая инфраструктура в форелевом хозяйстве только создается, но там вполне можно переночевать. А утром подняться обратно в Дубки.

В Дубках обязательно надо попробовать местные чуду, традиционную дагестанскую еду: лепешки с начинкой из творога, зелени или мяса. Двумя местными чуду можно легко накормить двух здоровых мужчин. В Махачкале таких не попробовать — в республиканской столице они меньше, и начинка на столь сытная. В Дубках чуду предлагают во всех кафе. Правда, придется подождать — их заранее не готовят, только под заказ.

По следу Шамиля

Один из популярных среди российских туристов маршрутов — посещение мест, связанных с Кавказской войной XIX века. Руины аула Ахульго, где происходила самая кровопролитная битва той войны, Гуниб, где имам Шамиль сдался русской армии, и другие исторические места совершенно доступны. Сложно только попасть в село Гимры, где, собственно, и началась та война.

В Гимры родились имамы Дагестана и Чечни Гази-Магомед и Шамиль. Гази-Магомед объявил в 1829 году «священную войну» Российской империи. Произошло это именно в Гимры. Он погиб недалеко от села в бою с русскими войсками в 1832-м. Выживший в том сражении Шамиль стал имамом в 1840 году. Он руководил отрядами горцев до 1859-го, но в конце концов сдался армии, которой командовал князь Александр Барятинский.

С середины 1990-х в Гимры периодически проводились спецоперации правоохранительных органов против террористов. В 2015-м было несколько серьезных боестолкновений в селе и вблизи него. Силовикам удалось ликвидировать главарей и отдельных боевиков террористической организации «Имарат Кавказ». После этого ситуация стабилизировалась, но сегодня Гимры — режимное поселение (единственное в Дагестане), и въезд туда ограничен.

Попасть в село можно только по приглашению местных жителей. На въездах в Гимры — посты командированных из центральных областей России полицейских. Они проверяют документы у всех, направляющихся в село и покидающих его. Если вы найдете местного жителя, который согласится вас провести через пост, то полицейские запишут данные вашего паспорта и пропустят в село.

Учитывая, что туристы в Гимры заглядывают чрезвычайно редко, найти местного жителя, готового помочь, не столь уж сложно. На автомобильной трассе, идущей в объезд населенного пункта, есть несколько кафе и столовых, куда местные заезжают перекусить.

На въезде в село, в здании школы — краеведческий музей. Вероятнее всего, он будет закрыт. Надо попросить местных позвонить директору. Гимринцы относятся к гостям с максимальным радушием. Им очень важно показать, что село и его жители больше не представляют никакой террористической угрозы.

Без проблем можно посетить мечеть, в которой в свое время молился имам Шамиль. Она значительно реконструирована, но кое-что сохранилось с тех времен — например, толстые деревянные столбы, поддерживающие перекрытия потолка. В селе пять старинных кладбищ. Самое крупное — на западной окраине. Там находятся могилы отца имама Шамиля и мавзолей, где захоронен имам Гази-Магомед с несколькими родственниками. Это уникальное кладбище: надгробия сделаны из дикого камня-плитняка, на арабском выбиты даты смерти и имена умерших. В сочетании с высокими и крутыми окрестными горами кладбище производит весьма сильное и суровое впечатление. Большинство надгробий, которые мне довелось увидеть, относятся к первой половине XIX века — то есть как раз к тому времени, когда активно шла Кавказская война, а Гимры были столицей теократического государства Имамат.

Дома, в которых родились имамы, не сохранились, но табличками отмечены места, где они стояли. Еще в Гимры интересны купальни, построенные по проекту местного жителя Абдуллы-Хаджи в 1910 году. Летом они служили местным жителям, чтобы охлаждаться во время жарких дней, зимой — чтобы мыться в более теплой, чем речная, воде. Купальни функционируют до сих пор, но если раньше ими могли пользоваться и женщины, то сегодня — исключительно мужчины.

Возможно, местные покажут вам и несколько разрушенных домов, в которых в свое время укрывались ваххабиты. Дома эти были разрушены в ходе спецопераций по ликвидации террористов.

Десяточка и Христос в мечети

У Дербента есть особенности, выделяющие его среди других городов Дагестана. Например, там принято монеты номиналом в 1 и 2 рубля складывать в стопочки по 10 рублей и заматывать скотчем. Совершенно обычное дело получить такую «замотанную десятку» в качестве сдачи или расплатиться ею в любом магазине или маршрутке.

Еще в Дербенте обращаешь внимание на дорогие автомобили, обклеенные стразами. Местные водители, кстати, относятся к пешеходам гораздо уважительнее, чем в Махачкале (в дагестанской столице даже бабушки и дедушки пересекают бегом пешеходные переходы, потому что водители обычно не обращают на них внимания и не сбавляют скорости).

В Дербенте находится самая древняя в бывшем Советском Союзе действующая мечеть — Джума-мечеть, построенная в 734 году персами. Изначально это была шиитская мечеть, но сегодня в ней по очереди совершают молитвы и шииты, и сунниты.

Неподалеку от Джума-мечети — Кырхляр-мечеть XVII века. Тут молятся исключительно шииты. Купол венчает раскрытая ладонь — символ характерный не только для многих ближневосточных религий, но и для языческих культов Кавказа. Внутри, возле михраба — знамя, на которое повязаны десятки женских платков. Согласно местному поверью, чтобы зачать, женщине надо помолиться в мечети и повязать свой платок на это знамя.

Если стоять лицом к михрабу, то справа можно заметить картину, повернутую к стене. На картине — Иисус Христос. Для мусульман Христос — один из пророков, на исламский манер его зовут Исой. В некоторых обрядах шииты используют его изображение. Однако, скорее всего, вас вряд ли допустят до подобного обряда. Имам мечети крайне неодобрительно относится к расспросам о Христе, повернутом лицом к стене.

Недалеко от Дербента есть поселок Белиджи. Туда регулярно ходят маршрутки с южного автовокзала. Стоимость проезда — 50 рублей, в пути — 30-35 минут. Возле поселка, в 6 километрах в сторону моря, — достопримечательность, о которой мало кто знает в Дагестане. Это «источник с горящей водой», термальный источник, где горячая вода выходит вместе с большим количеством горючего газа. Газ легко воспламеняется, и кажется, эффект будто горит сама вода.

Искупаться тут вам вряд ли захочется: источник чрезвычайно замусорен. По сути, вокруг образовалась стихийная свалка. Для местных жителей это излюбленное место отдыха, но вот мусор они выкидывают тут же, не беспокоясь о чистоте и экологии.

Александр Рыбин

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Китайских туристов позовут на отдых в Дагестан
Ликвидированные в Дагестане боевики оказались причастны к обстрелу туристов
Ростуризм назвал Дагестан альтернативой Турции и Египту
Путешествия
Путешествия00:0911 июня

«Оленя замочим, крови попьем…»

Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
17:5516 июня

Ушибленный тележкой в самолете пассажир потребовал 10 миллионов долларов

15:3014 июня

В России учредили новую премию в области туризма

22:2616 июня

Минтранс проверит «Вим-Авиа» в связи со срывом чартеров

Путешествия11:1614 июня
A vendor offers lemonade for sale, at an open market in the historic Sultanahmet district of Istanbul,Friday, March 24, 2017.

Мерхаба, дорогой!

Гид по первому фестивалю Турции в Москве
16:2816 июня

В двух аэропортах США проверку паспорта заменят сканированием отпечатков пальцев

12:5213 июня

Десятки ресторанов примут участие в фестивале Taste of Moscow

17:0416 июня

Задымившийся пассажирский самолет нарушил работу аэропорта в Гамбурге

Путешествия00:0216 июня

Роуминга больше нет

Как отсутствие мобильных границ в Европе повлияет на россиян
14:1416 июня

Бывшая глава томской турфирмы получила три года тюрьмы за обман клиентов

09:3112 мая

Здание посольства КНДР в Берлине переоборудовали под хостел

15:0916 июня

Пассажирский самолет с бьющим из бака фонтаном топлива сняли на видео

Россия
Отпустить нельзя усыпить
Можно ли избавить российские города от бродячих животных без массовой бойни
«Какой дурак сюда поедет?»
Как живут староверы, переселенцы из Южной Америки. Репортаж из уссурийской тайги
Путин прокомментировал возможную роль США в госперевороте в Турции
Путин похвалил Буша-старшего за отказ от свержения Хусейна
Путин упрекнул партнеров в отсутствии помощи Алеппо
Президент России рассказал о своем отношении к Березовскому и Ходорковскому
На Кубани 15-летняя школьница родила от 64-летнего пенсионера
Все материалы
Мир
Не брать и не воровать
Какое отношение подарки учителям имеют к борьбе с коррупцией в Германии
Armenian Genocide«Уничтожить их полностью, убивая и обращая в рабство»
Почему не всякую массовую резню можно назвать геноцидом
Великий объединитель
Умер Гельмут Коль, дольше всех сидевший в кресле канцлера со времен Бисмарка
В Лондоне родственники погорельцев вышли на акцию протеста
Трамп объявил об ужесточении политики в отношении Кубы
Роберт МугабеЧерный властелин
До чего довел Зимбабве бессменный президент Мугабе
АкихитоУвядшая хризантема
Что заставило японского императора Акихито просить разрешения покинуть трон
Все материалы
Бывший СССР
И только смерть разлучит нас
Почему в эстонском Йыхви требуют хоронить русских отдельно
Пенсионера случайно закололи вилами возле трамвая в Запорожье
Здравствуйте, товарищи!
Почему полная реформа медицины грозит Украине вымиранием населения
Порошенко рассказал о поставленных им уколах пациентам своей супруги
В ЛНР рассказали об оставленных бойцами ВСУ позициях
В ДНР рассказали о «платных» дезертирах в рядах украинской армии
Демографы предрекли сокращение населения Украины до 30 миллионов к 2050 году
Все материалы
Финансы
Эльвира Набиуллина В тисках Федрезерва
Как рубль оказался между молотом Банка России и наковальней ФРС США
Банк России допустил возможность паузы в снижении ключевой ставки
ЦБ улучшил прогноз по росту ВВП в третьем квартале
Силуанов предсказал снижение инфляции благодаря бюджетным правилам Минфина
Назарбаев предложил ввести международную криптовалюту
ЦБ снизил ключевую ставку до 9 процентов
Курс рубля вырос после решения ЦБ понизить ключевую ставку
Все материалы
Бизнес
С ветерком
Почему России не грозят удобные платные дороги
«Сумасшедшие девчонки, зачем им это надо?»
Рассказ о том, как портал «Бизнес-навигатора МСП» помог начать важный бизнес
Топливный баланс
Оптовые цены на бензин снизились, но бизнесу не удастся сократить издержки
Корпорация МСП поможет избавиться от импортной сои
ФАС усмотрела сговор на торгах за право подсвечивать здания у Кремля
Morgan Stanley спрогнозировал рост прибыли «Роснефти» благодаря M&A
Роскачество разочаровалось в некоторых свойствах детского мыла
Все материалы
Силовые структуры
«Как с такими людьми строить светлое будущее?!»
Глава ОСК о гражданском флоте, Арктике и конкурентах
Задавили и оболгали
Что скрывается за громкой историей о «пьяном» мальчике, насмерть сбитом в Балашихе
Алена КарелинаСолнце, пушки, девушки
Лучшие стрелки мира выяснили, кто лучше владеет карабином
Британский самолет-разведчик совершил полет у границ Калининградской области
Прокуратура оспорила приговор соратнику Квачкова
Макет перехватчика GBIПротиворакетные игры
Чем США хотят отражать ракетную угрозу
Корвет проекта 20380 «Бойкий»«Ракета не летает — проблемы корабелов»
Мнение главы ОСК о делах с гособоронзаказом в кораблестроении
Все материалы
Наука и техника
Тренажерный зал санатория «Центросоюз», Кисловодск, 1949 годУпражнения с бревном
Как Ленин заставил Советский Союз заниматься спортом
Революционная Россия. Демонстрация в Петрограде, 1917 г. Описание: Февраль 1917 года. Петроград. На снимке: демонстрация в Петрограде. Снимок из фондов Центрального Государственного архива кинофотофонодокументов СССР. Репродукция Фотохроники ТАСС, 1957 г. Автор: Фото ИТАР-ТАСС Credit: Фото ИТАР-ТАСС«Деятели либеральной оппозиции впали в отчаяние»
Почему кадеты потерпели крах в 1917 году
Адское палево
Древнее Солнце оказалось гигантской звездой
Создатели Hitman обрели независимость
Удвоение «молекулы жизни» впервые сняли на видео
Дали воду
Раскрыта тайна восьмого чуда света
Речные плотины признали опасными
Все материалы
Спорт
L'One«Серхио Рамос — та еще мразота»
Рэпер L'One — о финале Лиги чемпионов, Романе Зозуле, Викторе Цое и «Спартаке»
Появился гид по произношению фамилий российских футболистов на английском языке
Чешский теннисист отразил удар лежа и выиграл розыгрыш
Тульский «Арсенал» предложил Роналду чай и пряники за переход
Возвращавший мяч сопернику по правилу фэйр-плэй игрок забил с центра поля
Таксист взял с чилийского журналиста 50 тысяч рублей за поездку из Домодедово
Полиция задержала взявшего с чилийца 50 тысяч рублей таксиста
Все материалы
Культура
Венецианская школа чувственности
Пушкинский музей завершает сезон выставкой о Возрождении
Берегитесь женщин
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Очень плохих девчонок» до похорон коммунизма
«Нельзя делать вид, будто смерти нет»
Алексей Баталов о костюмах, курении, актерстве и Анне Ахматовой
Пионеры шугейза Ride выпустили первый за почти четверть века альбом
СМИ раскрыли настоящее имя Джона Сноу из «Игры престолов»
В Раде пообещали закрыть группе Scooter въезд на Украину
Дорогой наш человек
Умер актер Алексей Баталов
Все материалы
Интернет и СМИ
Как в шелках
Откуда у купленного Березкиным РБК огромные долги
Прорвало
Интернет без запретов привел к бесконтрольным арестам и ненависти к исламу
Просмотры крутятся, митинги мутятся
Сколько у Навального живых подписчиков на YouTube
Прохоров продал РБК
Украинский офис «ВКонтакте» закрылся
Учителю дали пожизненный срок за создание порно с филиппинскими детьми
Россиянка попыталась познакомиться с мексиканскими журналистами в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Получите «двушечку»
Лучшие американские купе, фастбэки и хардтопы на аукционе в Портленде
«Бензин на Ближнем Востоке очень плохого качества»
Роберт Уорд: автослесарь, которого могут вызвать к королеве Великобритании
Бренд Hugo одел женщин в прозрачные платья
Пеле открыл в Москве бутик Hublot
LuisaViaRoma предложила норковые лоферы
Фотосессию экипировки для экстремалов сняли в московском метро
Rudolf Kampf сделал посуду по эскизам прошлого века
Все материалы
Путешествия
Виды Дербента Описание: Россия. Дагестан. 26 сентября 2016. Древняя крепость Нарын-кала в нагорной части Дербента. Сергей Фадеичев/ТАСС Автор: Фадеичев Сергей Credit: Сергей Фадеичев/ТАССИмамы, серпантин и чуду
Неизвестное об известных достопримечательностях Дагестана
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Роуминга больше нет
Как отсутствие мобильных границ в Европе повлияет на россиян
Ушибленный тележкой в самолете пассажир потребовал 10 миллионов долларов
Минтранс проверит «Вим-Авиа» в связи со срывом чартеров
В двух аэропортах США проверку паспорта заменят сканированием отпечатков пальцев
Задымившийся пассажирский самолет нарушил работу аэропорта в Гамбурге
Все материалы
Из жизни
Я передумала!
Иногда трансгендеры раскаиваются и решают поменять пол обратно
Путями предков
Энтузиасты отказываются от современных удобств и возрождают древние традиции
Накрашенная и страшная
Девушки-гримеры пугают поклонников кровью и расчлененкой
Американцы провели тренировку по фитнесу с собакой
Модель plus-size в купальнике снялась с пальмовыми листьями на голове
Скажи офису «пока!»
Топ-9 мест на Земле, где можно работать по два часа в день и жить хорошо
Яхта партнера Абрамовича испортила вид на статую Свободы в Нью-Йорке
Все материалы
Суперкары с прицепами
Неожиданное комбо – быстрые машины, которые таскают прицепы
Место, где реставрируют Jaguar и LR
40 фотографий крупнейшего в мире центра классических автомобилей JLR
Автомобиль и пароход
История Isuzu Nagisa, который умел плавать
Тест новой Mazda CX-5
Почему не стоит переживать о том, что новая Mazda CX-5 – не новая
«Лачетти» от компании Ravon обновился и сохранил ценник
Volkswagen Polo сменил платформу и стал самым большим в истории
Появились первые официальные изображения нового Kia Rio
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы