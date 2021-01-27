Живущая в Турции россиянка раскрыла истинную правду о местных мужчинах

Россиянка, временно живущая в турецкой Аланье, развеяла популярные мифы о местных мужчинах и раскрыла истинную правду о них. Своими наблюдениями она поделилась в собственном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по ее словам, не соответствует действительности мнение о том, что все турки поголовно мечтают о русской жене — на деле они делают выбор в пользу турецких женщин, а среди иностранок далеко не всегда выбирают русских и также заводят семьи с немками, хорватками и полячками.

При этом, вопреки распространенным слухам, жителей Турции едва ли можно «покорить борщом»: как правило, турецкие мужчины крайне консервативны в питании, и большинство из них не будет в восторге от русской пищи, в том числе и оливье, вареников или селедки под шубой.

Кроме того, далеки от реальности предрассудки о том, что турки бедны и ленивы — в действительности, считает россиянка, они настоящие трудоголики, среди которых, в частности, много богачей. Также нельзя сказать, что они дерзки и независимы по характеру, так как местная молодежь высоко чтит традиции и семейный быт.

«Принято считать, что турки — страстные любовники, неутомимые секс-машины. На деле русские девушки часто говорят, что турки не оправдали их ожиданий», — рассказала блогерша и отметила, что при этом турецкие мужчины отличаются любвеобильностью и склонны флиртовать с другими женщинами даже будучи женатыми.

Наконец, подчеркнула автор поста, турки не отличаются романтичностью и веселостью, которые они, как правило, проявляют в случае курортных романов — «зачастую это лишь рабочие маски». В реальности местные мужчины крайне склонны к депрессиям и чрезмерной ревности, но зато демократичны и мирны в отношении религии и равноправия полов.

21 января сообщалось, что российская туристка, оказавшаяся в Турции на момент прекращения международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса, поселилась у турка и случайно прожила с ним полтора месяца. Путешественница уточнила, что вспышка COVID-19 буквально «заперла» ее в турецком городе Болу — рейсы на родину были прекращены, а многие местные отели перестали принимать иностранцев.