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Родственница изрезанной ножом в Турции россиянки рассказала о ее состоянии

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Фото: Globallookpress.com

Родственница россиянки, на которую в Турции напал незнакомец и изрезал ножом, рассказала о состоянии девушки. Ее показания публикует Telegram-канал Mash.

По информации сестры пострадавшей, Александра Р. во время происшествия находилась в Стамбуле именно как туристка, вида на жительство у нее никогда не было. Кроме того, путешественница не была знакома с мужчиной, нанесшим ей несколько ранений, и прежде не видела его.

«Саша получила порядка семи–девяти ножевых ранений, у нее повреждены кишечник, печень и другие органы», — описала сестра Александры случившееся и добавила, что операция в местной клинике прошла успешно.

«Если швы будут заживать, то прогноз на выздоровление будет хороший. Для самой Саши это, конечно, не только физический вред, но и моральный, ведь она работает моделью», — заключила родственница туристки.

Нападение на троих россиян в турецком Стамбуле произошло вечером в воскресенье, 24 января. В результате произошедшего пострадали две женщины и мужчина, им на помощь пришли местные жители. Позже стало известно, что нападавшим оказался 40-летний сборщик мусора Хасан Хусейн.

В настоящее время он задержан. За ним числится по меньшей мере 30 судимостей. Кроме того, он психически нестабилен.

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