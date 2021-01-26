Пьяная россиянка устроила дебош в самолете по пути на родину из Турции

Полиция задержала пьяную российскую туристку, которая по пути на родину устроила дебош в самолете. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МВД России на транспорте.

Инцидент произошел на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту из турецкого Стамбула в Казань. Диспетчер транспортной организации заявил в правоохранительные органы о том, что одна из пассажирок рейса нарушила правила поведения.

30-летняя жительница Удмуртии, находившаяся в нетрезвом состоянии, вела себя агрессивно, нецензурно выражалась в адрес бортпроводника, а также не реагировала на замечания и просьбы членов экипажа.

В результате полицейские задержали женщину, в отношении нее составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»), статье 20.21 КоАП («Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения») и части 6 статьи 11.17 КоАП России («Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте»).

16 декабря прошлого года сообщалось, что два пьяных пассажира устроили драку во время посадки в самолет в российском аэропорту. 37-летние жители Бурятии, приходящиеся друг другу родственниками, вступили в физическое противостояние и не реагировали на требования стюардесс. Кроме того, путешественники, находившиеся в нетрезвом состоянии, угрожали членам экипажа лайнера.