Пьяные родственники устроили драку во время посадки на борт российского самолета

Два пьяных пассажира устроили драку во время посадки в самолет в российском аэропорту. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел вечером во вторник, 15 декабря, на борту лайнера, готовившегося к вылету по маршруту Хабаровск — Иркутск.

37-летние жители Бурятии, приходящиеся друг другу родственниками, вступили в физическое противостояние и не реагировали на требования стюардесс. Кроме того, путешественники, находившиеся в нетрезвом состоянии, угрожали членам экипажа лайнера.

Отмечается, что в результате случившегося никто из пассажиров или бортпроводников не пострадал. Впоследствии представители авиакомпании сообщили о произошедшем в полицию.

Правоохранительные органы проводят проверку. Известно, что мужчины, устроившие дебош, были ранее судимы.

24 ноября сообщалось, что пассажиры устроили драку на борту самолета, который должен был вылететь из петербургского аэропорта Пулково в Москву. Причиной конфликта стало место, которое не смогли поделить два человека. Из-за потасовки рейс не смог вовремя вылететь, самолету пришлось вернуться назад к терминалу.