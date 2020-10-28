Массовая драка женщин и мужчин на борту самолета попала на видео

Пассажир стал свидетелем массовой драки мужчин и женщин, которая случилась после посадки самолета в Пуэрто-Рико, и записал произошедшее на видео. Ролик и подробности инцидента публикует New York Post.

Предположительно, перепалка началась после того, как несколько пассажиров стали выкрикивать расистские и гомофобные оскорбления в адрес трех чернокожих попутчиц. На кадрах видно, как одна из них внезапно стала бить неизвестного туриста прямо в проходе в присутствии полиции, а затем завалилассь на кресло.

После этого в драку также вступили другие путешественники, сотрудники авиакомпании Spirit Airlines не могли разнять их несколько минут.

Спустя некоторое время представителям правоохранительных органов удалось вывести зачинщицу потасовки из самолета. Как стало известно изданию, нарушительницей оказалась Ньяси Вероник Пейн (Nyasy Veronique Payne). Женщине пришлось провести ночь в тюрьме.