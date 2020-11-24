Пассажиры подрались на борту самолета из Петербурга из-за места

Пассажиры устроили драку на борту самолета, который должен был вылететь из петербургского аэропорта Пулково в Москву. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, передает ТАСС.

Причиной конфликта стало место, которое не смогли поделить два человека. Из-за потасовки рейс не смог вовремя вылететь, самолету пришлось вернуться назад к терминалу.

Сейчас несостоявшиеся путешественники находятся в отделе полиции, их опрашивают по факту инцидента.

17 августа пассажиры авиарейса из Лас-Вегаса в аэропорт города Шарлотт подрались на борту из-за маски. Одна из туристок отказалась надевать средство защиты на лицо, сотрудники перевозчика попросили ее удалиться из самолета. Тогда путешественница начала агрессивно себя вести, и в результате между ней и ее попутчицей завязалась драка. На ролике, снятом очевидцем, видно, как две женщины бьют друг друга по лицу в проходе, а затем заваливаются на кресла.