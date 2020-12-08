Стычка пассажира с полицией на борту летящего в Москву самолета попала на видео

Mash

Вылет российского самолета задержали на полтора часа из-за пьяного пассажира, устроившего дебош. Произошедшее попало на видео, снятая очевидцами запись была опубликована в Telegram-канале Mash.

На кадрах размещенного в сети видео запечатлена стычка путешественника с представителями правоохранительных органов — видно, что нарушитель спорит с полицией и отталкивает от себя сотрудников, пытающихся вывести его из салона лайнера.

Как уточняет канал, инцидент произошел на рейсе Астрахань — Москва. Известно, что клиент авиакомпании, находившийся в нетрезвом состоянии, отказывался надевать маску и оказывал сопротивление полицейским.

Кроме того, по данным Mash, на борту присутствовал российский актер Кирилл Емельянов, который должен был лететь далее на съемки с пересадкой в столице.