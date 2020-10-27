Голый турист разгромил арендованную в отпуске квартиру после 30 бутылок пива

Турист выпил около 30 бутылок пива во время отпуска в Австралии и разгромил арендованную им для отдыха квартиру, предварительно раздевшись догола. Подробности случившегося сообщает Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел с 26-летним Люком Джеймсом Мартином (Luke James Martin), который приехал отдохнуть в прибрежный район Саншайн-Кост из Брисбена.

Как стало известно следствию, мужчина выпил слишком много алкоголя, после чего явился в объект размещения, снял с себя всю одежду и устроил погром. Согласно заявлениям соседей, они слышали, как Мартин кричал, ломал вещи и в какой-то момент выбросил с балкона журнальный столик.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, они обнаружили голого туриста лежавшим среди обломков мебели. «Полиция зафиксировала повреждения в каждой комнате, включая туалет, который был разбит на несколько частей, что привело к затоплению облицованной плиткой ванной, коридора из досок и двух спален», — отметил прокурор Ли Аллан (Lee Allan).

Таким образом, ущерб, нанесенный имуществу Мартином, оценивается в 17 тысяч долларов. Тем не менее ему удалось избежать уголовного наказания поле того, как он раскаялся и признался, что из-за случившегося бросил пить. Суд назначил ему штраф в размере тысячи долларов.

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