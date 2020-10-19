Голые украинки устроили дебош в поезде и попали на видео

Двух украинок сняли с поезда Львов — Киев после того, как они устроили дебош в вагоне и бегали голыми. Видео задержания девушек опубликовано на странице «Киев Оперативный» в Facebook.

На кадрах видно, как сотрудники полиции выводят пассажирок из вагона, те, в свою очередь, возмущаются, что не поняли, за что их задерживают. «Где написано, что нельзя ездить нетрезвыми?» — интересуется одна из девушек.

Другие пассажиры, ехавшие вместе с украинками, утверждают, что подруги нарушали общественный порядок «всю дорогу из Львова»: распивали спиртное, курили, слушали музыку, кричали и раздевались догола.

«Чтобы вы понимали, было так громко, что соседнее купе переместилось в другой вагон», — отметил автор видео.

По его словам, начальник поезда, не выдержав, решил высадить «неадекватных пассажирок» на станции Шепетовка. Самостоятельно девушки выходить не захотели, потому пришлось привлекать полицейских. В момент задержания одна из нарушительниц заявила, что является несовершеннолетней — ей 17 лет.