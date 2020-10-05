Разъяренная босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео

Пассажирка американской авиакомпании American Airlines устроила дебош в аэропорту перед вылетом. Произошедшее попало на видео, на размещенный в Instagram ролик обратило внимание The Washington Post.

На опубликованных кадрах запечатлено, как босая женщина разъяренно разговаривает с сотрудниками авиагавани, находящимися за стойкой, и внезапно запрыгивает на нее, после чего попутчик туристки уводит ее в сторону.

Как уточняет издание, инцидент произошел 27 сентября в аэропорту Майами. Известно, что 23-летняя Бриттни Мохаммади (Brittney Mohammadi) из Калифорнии набросилась на представителей перевозчика после того, как они отказали ей в посадке на рейс в Лос-Анджелес ввиду отсутствия обуви.

«Узнав о наших правилах, клиенты пришли в ярость, и один из них попытался ударить нашего работника около выхода на посадку», — пояснили в American Airlines. В компании подчеркнули, что их пассажиры обязаны соблюдать дресс-код в процессе перелета.

В результате Мохаммади и ее 26-летний попутчик Мануэль Артеага (Manuel Arteaga) были арестованы местной полицией. Известно, что они пытались оказать сопротивление в процессе задержания. Предположительно, путешественники находились в состоянии алкогольного опьянения.