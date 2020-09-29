Поведение пьяной авиадебоширки сравнили с изгнанием дьявола и сняли на видео

Пьяная пассажирка самолета устроила дебош в салоне самолете, летевшего в Мичиган. Очевидцы сняли ее поведение на видео и сравнили его с обрядом изгнания дьявола, передает Daily Mail.

На ролике видно, как чернокожая женщина запрыгивает на ручки, а затем на спинки пустых кресел в самолете и начинает выкрикивать непристойности. При этом пассажирка пытается схватиться за багажные полки, открывает их и достает оттуда чьи-то вещи.

На следующих кадрах трое мужчин пытаются подойти к неадекватной туристке и успокоить ее, но та продолжает кричать и вырываться. В результате у незнакомцев получается утихомирить путешественницу.

Как предположили ее попутчики, она находилась под воздействием наркотиков, которые употребила при походе в туалет во время полета. Название авиакомпании и другие подробности о рейсе не уточняются.