Вернувшийся из Крыма россиянин пригрозил зарезать окружающих и попал на видео

МВД.рф

Российский турист, вернувшийся из Крыма, устроил дебош по прибытии на борту самолета. Произошедшее попало на видео, ролик был опубликован на официальном сайте регионального управления на транспорте МВД России.

На размещенных в сети кадрах видно, как пассажир ведет себя вызывающе, а также громко и агрессивно разговаривает с окружающими. Известно, что также он обещал всех присутствующих зарезать, а полицейских заставлял отдавать честь.

Инцидент произошел вечером в среду, 23 сентября, в аэропорту «Кольцово» на воздушном судне, следовавшем по маршруту Симферополь — Екатеринбург: в дежурную часть поступило сообщение с требованием прислать наряд полиции к лайнеру.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что один из пассажиров, 42-летний житель Свердловской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался, а также отказывался выполнять требования бортпроводников.

В результате полицейские доставили нарушителя в дежурную часть и оставили там до вытрезвления.

По факту произошедшего в отношении дебошира был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство»). Отмечается, что мужчина признал свою вину.