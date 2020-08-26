Семью российского депутата сняли с рейса за дебош

Семья российского депутата устроила дебош на борту самолета, вылетавшего из Петропаловска-Камчатского в Москву. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Так, по информации источника телеканала, после посадки в самолет депутат Законодательного собрания Ростовской области Валентина Руденко начала возмущаться попутчиком и устроила скандал. Тогда персоналу авиакомпании пришлось вызвать в салон сотрудников правоохранительных органов, чтобы снять семью с рейса.

В результате Руденко и ее родственников отстранили от полета и доставили в отдел для дальнейших разбирательств.

В марте разбуянившегося на борту самолета Камрань (Вьетнам) — Чита россиянина задержала полиция. Как пояснила представитель МВД, во время перелета мужчина вел себя неадекватно и грубо нарушал общественный порядок: отказывался занять указанное в билете место, ругался нецензурными словами и игнорировал замечания экипажа.