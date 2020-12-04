Пьяный ветеран Афганистана устроил кутеж на борту самолета и оказался в тюрьме

Компания пьяных пассажиров британского перевозчика Jet2 во главе с ветераном Афганистана устроила кутеж на борту самолета, после чего некоторые из них оказались в тюрьме. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в сентябре на рейсе LS950, следовавшем по маршруту из польского Кракова в Манчестер. 29-летний бывший военный Дэниел Нейлор (Daniel Naylor) вместе со своими друзьями, находясь в нетрезвом состоянии, вступил в конфликт с членами экипажа.

По информации издания, бортпроводники отказали группе путешественников в просьбе подать бутылку шампанского и стакан бренди, после чего Нейлор набросился на стюардесс с грубыми объятиями, а его попутчик, 32-летний Дэниел Кейгер (Daniel Keigher), начал оскорблять их.

В результате Нейлор и Кейгер были задержаны сразу по прилете, а впоследствии приговорены к 18 неделям лишения свободы. Кроме того, их обязали выплатить компенсации в размере 75 фунтов стерлингов (7,5 тысячи рублей) одному из представителей авиакомпании, а также 213 фунтов стерлингов (21 тысяча рублей) для покрытия дополнительных расходов перевозчика.

20 ноября сообщалось, что российский турист, полетевший в Турцию отдыхать, устроил дебош на борту самолета и угодил в турецкую полицию. Бортпроводникам пришлось утихомирить мужчину, а командир воздушного судна доложил об инциденте представителям власти.