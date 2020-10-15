Путин поручил проверить школьное питание

Президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору проводить внеплановые проверки учебных заведений и поставщиков школьного питания. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава ведомства Анна Попова должна представить президенту первый доклад об этом не позднее 15 ноября.

Обеспечить всех учащихся школ с первого по четвертый класс бесплатным горячим питанием поручил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в середине января. Соответствующий закон подписан в начале марта.

По предварительным расчетам, на горячее питание младшеклассников в период с сентября по декабрь 2020 года будет потрачено более 26 миллиардов рублей, сообщали в Минпросвещения. Большую часть денег возьмут из федерального бюджета. В марте стало известно, что минимальная стоимость порции горячего питания для российского школьника составит 44 рубля, средняя — 60,5.