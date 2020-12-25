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Российский губернатор вмешался в скандал с декольте министра

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Айсен Николаев
Айсен Николаев
Фото: @nikolaev_aisen

Глава Якутии Айсен Николаев вмешался в скандал с декольте министра, назвав сложившуюся ситуацию недопустимой. Об этом губернатор заявил в видеообращении, опубликованном в Instagram.

«Конечно, это крайне неприятно, некрасиво. Во-первых, конечно же, недопустимо такое отношение со стороны мужчины к женщине», — сказал Николаев. По его словам, подобные ситуации привлекают внимание к депутатам региона не по тем вопросам, которыми они должны заниматься, а «совсем по другим, крайне неприятным».

24 декабря депутат Петр Аммосов отчитал министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирину Высоких за ее декольте. Он сказал, что не слушал ее выступление, мог смотреть только на открытую часть тела министра. Та в ответ заявила, что не намерена обсуждать свой внешний вид. Извиняться перед ней Аммосов отказался.

Спикер Государственного собрания Якутии Петр Гоголев поручил провести проверку депутата, который засмотрелся на декольте Высоких. Председатель республиканского комитета КПРФ Виктор Губарев рассказал, что партия оценит поведение Аммосова, но речь о его исключении не идет.

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