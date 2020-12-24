Конфликт между российскими депутатами и министром из-за декольте попал на видео

Министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирину Высоких отчитали за «открытую» одежду. Причиной конфликта депутатов и чиновников стало декольте Высоких. Об этом сообщает Telegram-канал Baza в четверг, 24 декабря.

Депутат Петр Амосов признался, что во время выступления министра не слушал, что она говорит, а смотрел на открытую часть ее тела.

«Я вот сегодня смотрел не как вы выступали, а на открытую часть вашего тела. Это нехорошо, конечно», — сказал он на совещании.

Высоких, в свою очередь, заявила, что свой внешний вид она обсуждать не намерена.

После этого в разговор вмешался спикер Госсобрания (Ил Тумэн) республики Петр Гоголев. По его словам, министр не имеет право комментировать высказывание народных депутатов.

Высоких возглавила министерство предпринимательства, торговли и туризма республики в октябре 2018 года.