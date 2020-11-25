Костюм депутата от «Единой России» стал предметом шуток в сети

Депутат Смоленского городского Совета от «Единой России» Максим Баранов вышел на публику в ярком костюме и стал предметом шуток в сети. Соответствующий пост публикует Telegram-канал Baza.

На размещенном в сети фото он запечатлен в белой рубашке, бордовом брючном костюме и лакированных туфлях такого же цвета. Отмечается, что Баранов прибыл в Смоленск для проверки благоустройства одного из городских дворов. Кроме того, депутат обещал местным жителям помочь с их проблемами.

Подписчики Telegram-канала принялись обсуждать внешний вид госслужащего. «С корпоратива вытащили?», «А ботинки-то!», «Может, у него семь костюмов и это — понедельник», «Главное, чтобы костюмчик сидел. Хотя, лучше, чтобы сидели депутаты...», «А че, на малиново-бордовую маску на лицо денег уже не хватило?» — шутили они в комментариях.

В ноябре 2019 года россияне раскритиковали депутата городской думы в шубе с метлой за внешний вид. Речь идет о директоре дома культуры «Созвездие» Татьяне Сазоновой, которая пришла на региональный субботник в длинной шубе, колготках с узором и ботинках на каблуках и со шнуровкой. Она также дополнила образ собранной прической, крупными серьгами и ярко-красной помадой.