Засмотревшегося на декольте министра российского депутата проверят

Спикер Государственного собрания Якутии Петр Гоголев поручил провести проверку депутата Петра Аммосова (КПРФ), который во время пленарного заседания парламента засмотрелся на декольте министра. Об этом сообщил пресс-секретарь Госсобрания Якутии Чокуур Гаврильев на своей странице в Facebook.

Гаврильев уточнил, что Аммосова проверят на нарушение Положения о депутатской этике. Он указал, что участники пленарного заседания должны придерживаться регламента, не вправе комментировать выступления других депутатов и высказывать оценочные суждения в их отношении. «Депутат в первую очередь сам должен проявлять вежливость, тактичность и уважение к лицам, присутствующим на заседании», — говорится в сообщении.

Председатель республиканского комитета КПРФ Виктор Губарев рассказал, что партия оценит поведение Аммосова, но речь о его исключении не идет, передает РИА Новости.

24 декабря Аммосов отчитал министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирину Высоких за открытую одежду из-за ее декольте. Аммосов заявил, что во время выступления Высоких не слушал ее, а смотрел на открытую часть ее тела. Министр в ответ заявила, что не намерена обсуждать свой внешний вид.

Депутат отказался извиняться перед Высоких, так как не увидел ничего оскорбительного в своих словах, пишет «Газета.Ru». Аммосов заявил, что не высказывал претензии лично ей, а лишь «хотел обратить внимание руководства на этику госслужащего». Он уточнил, что это не первый его конфликт с Высоких — несколько лет назад он произошел из-за предложенного проекта о разрешении на продажу слабоалкогольных напитков.