Глава российского региона опубликовал мем с самим собой

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал мем с самим собой на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Шуточное изображение посвящено Дню студента.

На фото Минниханов стоит рядом со своим предшественником на посту главы республики Минтимером Шаймиевым, который что-то рассказывает, широко разведя руки. «Когда старшекурсник рассказывает, каких размеров конспекты он писал в свое время», — написано на изображении. В самом посте глава Татарстана также поздравил студентов с праздником.

Ранее Институт прогрессивного образования предложил ознакомить российских чиновников в образовательной сфере с молодежными трендами. В частности, речь шла о ежегодных курсах, которые знакомили бы госслужащих с геймификацией, молодежным сленгом, TikTok, популярными мемами и другими аспектами в сфере технологий и соцсетей.