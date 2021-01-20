Российских чиновников предложили ознакомить с мемами и TikTok

Российских чиновников в сфере образования (сотрудников Минпросвещения, Рособрнадзора и региональных ведомств) предложили ознакомить с молодежными трендами. С такой идеей выступил Институт прогрессивного образования, пишет RT.

Так, для чиновников захотели организовать ежегодные курсы «Тренды цифровой молодежной среды», которые знакомили бы госслужащих с геймификацией, молодежным сленгом, TikTok, популярными мемами и другими аспектами в сфере технологий и соцсетей.

В Институте подчеркнули, что знание актуальной среди школьников повестки пойдет на пользу образованию. Кроме того, для сотрудников ведомств предложили ввести итоговый диктант на знание молодежных трендов.

Ранее сообщалось, что Госдума готовит законопроект об отмене обязательной сдачи ОГЭ после девятого класса. Сначала экзамен хотят оставить только для тех, кто собирается поступать в колледжи и техникумы, а затем планируют и вовсе от него избавиться.