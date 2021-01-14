В Госдуме захотели отменить ОГЭ

Госдума готовит законопроект от обязательной сдаче ОГЭ после девятого класса. Документ вынесут на рассмотрение весной 2021 года. Об этом газете «Известия» рассказал зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев.

Экзамен планируют оставить только для тех школьников, кто намерен переходить в колледжи и техникумы. Как уточнил Зайцев, в перспективе депутаты рассматривают полную отмену ОГЭ, а затем и отмену ЕГЭ. По его словам, эти экзамены не направлены на проверку реальных знаний учеников, а лишь на оценку навыков, полученных при подготовке.

«Мы уже пять лет боремся за отмену ОГЭ и ЕГЭ, так как подготовка к этим экзаменам и глубокие системные знания по предмету — это, увы, совершенно разные вещи», — отметила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, добавив, что экзамены дискредитировали себя за 10 лет проведения.

При этом бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов считает, что для школьников в любом случае должна существовать система проверки знаний единого образца, чтобы знания детей, оцененные одинаково, были эквивалентны. В Минпросвещения отметили, что в настоящее время серьезных причин для отмены ОГЭ нет, так как экзамен привычен и комфортен для педагогов, детей и их родителей, и они попросту не захотят его отмены. Это же подтвердили и в Рособрнадзоре.

Ранее Минпросвещения отказалось делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным. Эту инициативу планировалось осуществить с 2022 года, однако некоторые ведомства решения не поддержали.