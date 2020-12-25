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В России отменили досрочный ЕГЭ в 2021 году

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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

В России отменили досрочный этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, отменяется и базовый экзамен по математике.

Выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, нужно будет сдать вместо ЕГЭ только выпускной экзамен по русскому языку и математике. Его планируется провести с 24 по 28 мая. «Государственный выпускной экзамен — это не такая строгая форма итоговой аттестации, как ЕГЭ», — сказал Кравцов.

Основной этап ЕГЭ для поступающих в вузы пройдет с 31 мая по 2 июля.

Ученики 9 классов получат аттестаты по результатам Основного государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и математике. Сдавать предметы по выбору им в 2021 году не придется. Итоговое собеседование для девятиклассников пройдет 10 марта и 17 мая очно, если позволит эпидемиологическая ситуация, уточнил Кравцов.

Ранее сообщалось, что итоговое сочинение для учеников 11-х классов, которое является допуском к ЕГЭ, перенесли на 5 апреля 2021 года. Дополнительными датами назначили на 21 апреля и 5 мая. Изначально школьники должны были писать сочинение 2 декабря.

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