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Объявлена дата итогового сочинения для допуска к ЕГЭ

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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Итоговое сочинение для учеников 11 классов состоится 5 апреля 2021 года. Это сочинение является допуском к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Такая дата объявлена в приказе Минпросвещения и Рособрнадзора. Документ опубликован на портале правовой информации в среду, 25 ноября.

Темы сочинений будут сформированы по часовым поясам. Дополнительные даты назначены на 21 апреля и 5 мая.

Изначально написание итогового сочинения должно было состояться 2 декабря, однако 25 ноября стало известно о его переносе. Проведение сочинения в дистанционном формате не рассматривалось из-за риска, что дома «испытание превратится в сочинение для родителей, а не для выпускников», подчеркнул глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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