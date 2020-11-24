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Школьникам дадут больше возможностей заработать дополнительные баллы на ЕГЭ

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Фото: Даниил Иванов / «Коммерсантъ»

Минпросвещения увеличит список олимпиад, дав школьникам больше возможностей заработать дополнительные баллы на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

В новый перечень вошли конкурсы в рамках национальной технологической инициативы, патриотические мероприятия и другие состязания. В прошлом году в списке было около 250 олимпиад, дающих дополнительные баллы на ЕГЭ. Теперь его расширят до 650.

«Расширение списка опирается на национальные задачи и цели — обеспечить все необходимое для раскрытия и поддержки талантов для каждого учащегося. Сами же российские школьники проявляют повышенный интерес к участию в интеллектуальных конкурсах», — объяснили в министерстве.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что школьникам нужно продолжать готовиться к экзаменам, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, поскольку пока отменять или изменять формат итоговой аттестации из-за пандемии не планируется.

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