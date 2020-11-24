Школьникам дадут больше возможностей заработать дополнительные баллы на ЕГЭ

Минпросвещения увеличит список олимпиад, дав школьникам больше возможностей заработать дополнительные баллы на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

В новый перечень вошли конкурсы в рамках национальной технологической инициативы, патриотические мероприятия и другие состязания. В прошлом году в списке было около 250 олимпиад, дающих дополнительные баллы на ЕГЭ. Теперь его расширят до 650.

«Расширение списка опирается на национальные задачи и цели — обеспечить все необходимое для раскрытия и поддержки талантов для каждого учащегося. Сами же российские школьники проявляют повышенный интерес к участию в интеллектуальных конкурсах», — объяснили в министерстве.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что школьникам нужно продолжать готовиться к экзаменам, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, поскольку пока отменять или изменять формат итоговой аттестации из-за пандемии не планируется.