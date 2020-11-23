Глава Минпросвещения ответил на вопрос об отмене ЕГЭ из-за коронавируса

Отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за пандемии коронавируса не обсуждается. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС в понедельник, 23 ноября.

«Отмена ЕГЭ не обсуждается», — ответил он на вопрос журналистов.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев также заявил, что школьникам нужно продолжать готовиться к экзаменам, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, поскольку пока отменять или изменять формат итоговой аттестации из-за пандемии не планируется.

Не планируется менять и саму процедуру сдачи ЕГЭ в 2021 году. По словам Музаева, решение сохранить экзамены по русскому языку и математике только для поступающих в вузы не принималось — отказ от сдачи этих предметов в качестве обязательных не рассматривается.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ сдавали только те, кто планировал поступать в вуз. Остальные получили аттестаты на основании текущих оценок.