Россия
 
Последние новости
Бывший глава офиса Зеленского обратился к Путину и попросил «сделать шаг назад»
Кремль назвал колоссальным ущерб от циклона в Приморье
Белоруссия понадеялась на «политическую мудрость» США
Расстрелявший сослуживцев солдат Шамсутдинов рассказал присяжным о дедовщине
В желудке российской школьницы образовалась «опухоль» в виде валенка
Звезда Comedy Club рассказал о потерявшем интерес к проекту Мартиросяне
Российские компании пожаловались на новые претензии от властей
Путь от Москвы до Петербурга сократится до двух часов
Россиянин стал лучшим вратарем НХЛ
Женщина нашла в болоте акулу и приняла ее за выдру
Новости партнеров
Прослушать новость

Глава Минпросвещения ответил на вопрос об отмене ЕГЭ из-за коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за пандемии коронавируса не обсуждается. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС в понедельник, 23 ноября.

«Отмена ЕГЭ не обсуждается», — ответил он на вопрос журналистов.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев также заявил, что школьникам нужно продолжать готовиться к экзаменам, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, поскольку пока отменять или изменять формат итоговой аттестации из-за пандемии не планируется.

Не планируется менять и саму процедуру сдачи ЕГЭ в 2021 году. По словам Музаева, решение сохранить экзамены по русскому языку и математике только для поступающих в вузы не принималось — отказ от сдачи этих предметов в качестве обязательных не рассматривается.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ сдавали только те, кто планировал поступать в вуз. Остальные получили аттестаты на основании текущих оценок.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российским школьникам рассказали о подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в пандемию
В России рассказали о сдаче ЕГЭ в 2021 году
В России допустили перевод ЕГЭ в дистанционный формат