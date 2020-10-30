Российским студентам захотели поднять стипендии

Ректоры ведущих вузов России захотели поднять стандартный размер стипендии до уровня прожиточного минимума в том или ином регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад, посвященный разработке оперативных и стратегических мер по развитию системы образования в России.

С 2021 года предлагается довести размер стипендии до прожиточного минимума у тех студентов, которые являются победителями и призерами олимпиад школьников.

Кроме того, ректоры вузов заявили о необходимости помогать студентам с их личной техникой для обучения на дистанционке. Согласно тексту документа, речь идет о создании «системы передачи студентам во временное пользование компьютерной техники, субсидировании апгрейда их личных устройств для использования при дистанционном обучении».

Сейчас размер стипендии в Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова, который считается одним из лучших в России, составляет 3,6 тысячи рублей, повышенная стипендия может достигать 6,3 тысячи. Студенты Московского физико-технического института (МФТИ) получают по 2,9 тысячи в месяц. Размер государственной академической стипендии в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ «ВШЭ»), признанном Forbes лучшим российским вузом, — 1,7 тысячи рублей. Прожиточный минимум в Москве, по последним данным, составляет 17 тысяч рублей.