Выпускникам российских вузов предложили выплачивать капитал в полмиллиона рублей

В партии «Справедливая Россия» предложили выплачивать выпускникам российских вузов студенческий капитал в полмиллиона рублей, а также 250 тысяч рублей выпускникам средних специальных учебных заведений. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициативу вскоре направят в правительство.

Предполагается, что использовать деньги можно будет только после вручения диплома и только как подъемные. Так, выпускники смогут потратить средства на проезд, первичную аренду жилья или на открытие своего дела.

17 сентября Минобрнауки утвердило новый, измененный порядок приема в российские вузы. Так, со следующего учебного года абитуриенты смогут подавать документы сразу по нескольким родственным специальностям. Кроме того, в министерстве решили сохранить возможность подачи документов в электронном виде — к такой практике вузы пришли во время пандемии коронавируса.