Число учащихся предпрофессиональных классов в Москве выросло на 20 процентов

В этом учебном году число учащихся предпрофессиональных классов в столичных школах выросло более чем на 20 процентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы видим повышенный интерес детей и родителей к предпрофессиональной подготовке еще со школы. В этом году медицинские, инженерные, академические, кадетские, педагогические и ИТ-классы посещают более 45 тысяч юных москвичей — на 10 тысяч больше, чем годом ранее. Так как растет востребованность этих направлений, увеличивается число образовательных учреждений, участвующих в этом проекте. Например, школ с ИТ-классами в этом учебном году стало больше почти в два раза, сейчас их 67, академические классы открыты в 28 школах, инженерные — в 117, медицинские — в 75, кадетские — в 249», — рассказала вице-мэр.

Число учащихся в предпрофессиональных классах возросло: в кадетских классах — на 5 тысяч человек, в ИТ-классах — на 2 тысячи, в медицинских, инженерных и академических — в целом на 1,8 тысячи.

Проекты предпрофессионального образования работают в столице с 2015 года в партнерстве с ведущими вузами, научными организациями, высокотехнологичными предприятиями и компаниями. Их задачи — сформировать у учеников умения и навыки, которые помогут им стать востребованными специалистами в Москве.

В медицинских классах установлены лаборатории, по примеру тех, которые есть в городских больницах. На практических занятиях ребят учат оказывать первую помощь, проводить биохимические анализы, ухаживать за маломобильными пациентами.

Учащимся инженерных классов преподают компьютерное черчение, геодезию и картографию, промышленную оптику, разработку сверхпроводников, их учат программировать, создавать мобильных роботов.

В академических классах изучают нанотехнологии, радиофизику, электронику и приборостроение, космические технологии, генетику. Все научные исследования выполняются на современном оборудовании. Занятия проводят не только учителя, но ведущие ученые.

Обучение в ИТ-классах организовано по шести направлениям: «Большие данные», «Робототехника», «Технологии связи», «Моделирование и прототипирование», «Информационная безопасность», «Программирование».

Кадеты проходят предпрофессиональную подготовку по 18 профилям, у каждого из которых своя программа. Например, они могут стать военными переводчиками, логистами или связать свое будущее с сухопутными войсками, военно-космическими силами, ракетными войсками стратегического назначения, военно-морским флотом, МЧС.

Полученные в школе знания ученики предпрофессиональных классов могут продемонстрировать на специальном экзамене. Такой экзамен состоит из теоретической и практической частей. Практику ребята сдают в вузах.