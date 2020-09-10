В Москве отменят обязательный карантин при ОРВИ

В Москве отменят обязательный карантин для больных любой ОРВИ при отрицательном тесте на коронавирус. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, передает «Интерфакс» в четверг, 10 сентября.

«Больной больше не будет приравниваться к больному ковидом, как было раньше, он будет либо больной ОРВИ, либо больной гриппом и будет лечиться по тем алгоритмам, которые предполагают стандартное лечение этих заболеваний», — пояснила чиновница.

С апреля все жители Москвы не только с коронавирусом, но и с любыми симптомами ОРВИ должны находиться жестким контролем и соблюдать самоизоляцию в течение двух недель. За нарушение самоизоляции пациентов с ОРВИ решили штрафовать так же, как и нарушиителей с диагнозом «коронавирус», поскольку и те, и другие, после обращения в поликлинику получают специальное предписание от главного санитарного врача.

По состоянию на 10 сентября, в Москве за последние сутки было зарегистрировано 695 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в столице выявлено 269 079 случаев, из них 226 274 закончились выздоровлением.