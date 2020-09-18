В Госдуме отреагировали на идею студенческого капитала в полмиллиона рублей

Член комитета Госдумы по образованию и науке Лидия Антонова назвала излишней идею выплачивать выпускникам российских вузов студенческий капитал в размере полумиллиона рублей, поскольку, по ее словам, самые мотивированные учащиеся и так получают стипендии и гранты. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Если мы будем давать поддержку только потому, что студент окончил бюджетное направление и получил профессию, это, наверное, неправильно, потому что поддержка хороша, когда она адресная и заслуженная», — сказала Антонова. По ее мнению, «то, что проработано сегодня по целевому направлению, дает в том числе и поддержку социальную».

Вместе с тем объем стипендии в Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова, который считается одним из лучших в России, составляет 3,6 тысячи рублей, повышенная стипендия может достигать 6,3 тысячи. Студенты Московского физико-технического института (МФТИ) получают по 2,9 тысячи в месяц. Размер государственной академической стипендии в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ «ВШЭ»), признанном Forbes лучшим российским вузом, — 1,7 тысячи рублей. Прожиточный минимум в Москве, по последним данным, составляет 17 тысяч рублей.

Ранее в партии «Справедливая Россия» предложили выплачивать выпускникам российских вузов студенческий капитал в полмиллиона рублей, а также 250 тысяч рублей выпускникам средних специальных учебных заведений. Предполагается, что использовать деньги можно будет только после вручения диплома и только как подъемные. Согласно инициативе, выпускники смогут потратить средства на проезд, первичную аренду жилья или на открытие своего дела.