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В России из-за пандемии перенесли сроки итогового сочинения для 11-классников

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России из-за пандемии коронавируса перенесли итоговое сочинение для выпускников 11-го класса — оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.

Изначально написание итогового сочинения должно было состояться 2 декабря, уточнили в ведомстве.

В Рособрнадзоре отметили, что итоговое собеседование по русскому языку для выпускников 9-х классов проведут дистанционно, если эпидемиологическая ситуация будет неблагоприятной. Согласно расписанию, оно должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года.

15 ноября глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что итоговое сочинение могут перенести в зависимости от эпидемиологической обстановки. Он подчеркнул, что ситуация, в которой учащиеся в одних субъектах напишут сочинение, а в других не смогут из-за карантина, «не будет». Проведение сочинения в дистанционном формате не рассматривается, потому что есть риск, что дома «испытание превратится в сочинение для родителей, а не для выпускников».

За последние сутки в России выявили рекордные 24 318 случаев заражения коронавирусом, 24 758 выздоровлений и 461 летальный исход. С начала пандемии зафиксировано 2 039 926 случаев инфицирования в 85 регионах, 35 311 летальных исходов и 1 551 414 выздоровлений.

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