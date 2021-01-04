В России отказались вводить новый обязательный ЕГЭ

Минпросвещения отказалось вводить новый обязательный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку для выпускников 11-х классов. Это следует из размещенного на официальном интернет-портале правовой информации приказа министерства.

«Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам "Русский язык" и "Математика"», — говорится в документе, вступающем в силу 4 января 2021 года.

Таким образом, сдавать иностранный язык выпускники будут по выбору. Кроме того, они могут выбрать родной язык и родную литературу, историю, обществознание, географию, биологию, физику, химию, информатику и литературу.

Включение одного из иностранных языков — английского, немецкого, французского, испанского или китайского — в перечень обязательных для сдачи предметов, планировалось ранее. Предполагалось, что выпускники будут сдавать его с 2022 года. Позже Минпросвещения не поддержало эту идею. При этом в ведомстве отметили, что иностранные языки — важная содержательная часть школьной программы, которая, как и остальные предметные линии, будет непрерывно развиваться.

Ранее сообщалось, что средний балл на ЕГЭ в 2020 году вырос, несмотря на перевод школьников на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Лучше всего из предметов по выбору школьники сдали литературу (средний балл — 60, что на 4,95 балла выше, чем в 2016 году). Также средний балл стал выше в таких дисциплинах, как профильная математика, информатика, русский язык, физика и обществознание. Кроме того, средний балл немного вырос на экзамене по химии (на 0,13).