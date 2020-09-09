Минпросвещения определило будущее ЕГЭ по иностранному языку

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку не станут делать обязательным для всех школьников. Будущее экзамена определили в Минпросвещения, передает ТАСС в среду, 9 сентября.

«Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация», — приводит агентство сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения идею введения обязательного ЕГЭ по иностранным языкам не поддержало. При этом в ведомстве отметили, что иностранные языки — важная содержательная часть школьной программы, которая, как и остальные предметные линии, будет непрерывно развиваться.

В 2020 году средний балл на ЕГЭ вырос, несмотря на переход школьников на дистанционное обучение ради профилактики распространения коронавируса. Лучше всего выпускники сдали литературу (средний балл — 60; на 4,95 балла выше, чем в 2016 году). На втором месте история (51,7), на третьем — география (55,3). Также средний балл стал выше в таких дисциплинах, как профильная математика, информатика, русский язык, физика и обществознание. Кроме того, средний балл немного вырос на экзамене по химии (на 0,13).