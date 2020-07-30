ЕГЭ по иностранному языку отказались делать обязательным

Минпросвещения отказалось от идеи введения обязательного Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранным языкам для школьников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом в ведомстве отметили, что иностранные языки — важная содержательная часть школьной программы, которая, как и остальные предметные линии, будет непрерывно развиваться.

Как пояснили в Минпросвещения, такое решение было основано на многочисленных оценках экспертов о нецелесообразности введения обязательной сдачи экзамена по иностранному языку.

Ранее сообщалось, что средний балл на Едином госэкзамене (ЕГЭ) в 2020 году вырос, несмотря на перевод школьников на удаленку из-за коронавируса. Так, лучше всего школьники сдали литературу (средний балл — 60; на 4,95 балла выше, чем в 2016 году). На втором месте история (51,7), на третьем — география (55,3). Также средний балл стал выше в таких дисциплинах, как профильная математика, информатика, русский язык, физика и обществознание. Кроме того, средний балл немного вырос на экзамене по химии (на 0,13).

В 2015 году на тот момент министр образования России Дмитрий Ливанов сообщил, что ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным с 2022 года.