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Объявлены сроки ЕГЭ в 2021 году

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Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступающих в вузы России в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ — с 12 по 17 июля. Такие сроки объявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

Досрочный этап экзамена проводиться не будет из-за эпидемии коронавируса, также отменяется базовый экзамен по математике. Итоговое сочинение или изложение в этом учебном году пройдет во второй половине апреля.

Для выпускников, которые не собираются получать высшее образование, сдача государственного выпускного экзамена запланирована с 24 по 28 мая. Им нужно будет пройти экзамен по русскому языку и математике.

Ученики 9 классов для получения аттестатов в рамках Основного государственного экзамена (ЕГЭ) также будут сдавать только русский язык и математику. «Досрочный период проведения экзаменов для девятиклассников отменен, как и в 11-х классах, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции», — сказал Кравцов.

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