В Роспотребнадзоре заявили о важности сексуального воспитания в школах

Для российских школьников важно получать уроки сексуального воспитания в школах, чтобы избежать опасных половых инфекций. Об этом заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, передает «Говорит Москва».

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По словам Покровского, более половины процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) делают люди, которые бесплодны из-за перенесенных половых заболеваний. Эпидемиолог объяснил, что половым путем передается огромное количество заболеваний, которые не смертельны, но требуют серьезного лечения.

Покровский добавил, что риску наиболее подвержены те, кто съехал от родителей, так как утрата связи с семьей толкает человека на вступление в «беспорядочные половые контакты». Наибольшее число заражений, в частности ВИЧ, происходит у молодых людей старше 23-25 лет, поэтому детей надо подготовить к взрослой жизни, считает он.

В области сексуального воспитания нужен тренинг учителей, чтобы они не допускали перегибов, уверен Покровский. В пример он привел Германию, где школьники обязаны посещать такие уроки, а за их отсутствие на занятии накажут родителей. Эпидемиолог добавил, что в Германии около 2-3 тысяч случаев ВИЧ в год, еще несколько тысяч — у мигрантов, а в России за такой же период фиксируется почти 100 тысяч случаев.

В сентябре сообщалось, что большинство россиян (74,7 процента) поддержали введение уроков по сексуальному воспитанию в школах. Категорически против выступили 7,3 процента, еще 11,6 процента оказались скорее против, а 6,4 процента затруднились ответить. При этом 47,3 процента опрошенных считают, что школьникам надо получать сексуальное образование в 11-14 лет, каждый четвертый выступил за введение таких уроков в программе старших классов. Против обсуждения данной темы в образовательных учреждениях высказались 1,9 процента респондентов.