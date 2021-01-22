Берни Сандерс нашел способ заработать на своем меме с инаугурации Байдена

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс нашел способ заработать на своем меме, который появился в сети после прошедшей церемонии инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Об этом сообщает New York Post.

Шуточные фотографии начали распространяться в сети после того, как Берни Сандерс пришел на мероприятие в одежде, не соответствующей формальному дресс-коду. Внешний вид сенатора, сидящего на отдельном стуле в медицинской маске, развеселил пользователей.

Согласно материалу, на сайте марки Bernie, посвященной деятельности сенатора, начали продавать свитшот с изображением политика, которое было сделано во время инаугурации Байдена. Стоимость вещи составила 45 долларов (3365 рублей). Отмечается, что на данный момент одежда полностью распродана.

Пользователей сети рассмешил выпущенный брендом мерч. «Все что я хочу в этой жизни — эта кофта», «Я плачу от того, что свитшот уже распродан», «О нет, свитшот уже распродали, я так жду новую поставку!», «Я смеюсь в голос, дизайнеры этой вещи — гении», «Это гениально, я приобрету этот свитшот у перекупщиков», — писали юзеры в Twitter.

Ранее в январе сенатор от штата Вермонт Берни Сандерc стал героем мемов из-за внешнего вида на инаугурации президента США Джо Байдена. Его запечатлели в парке марки Burton, которая специализируется на экипировке сноубордистов, и варежках, подаренных ему учительницей Джен Эллис.