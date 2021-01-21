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Берни Сандерc стал героем мемов из-за внешнего вида на инаугурации Байдена

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Берни Сандерc
Берни Сандерc
Фото: Saul Loeb / Globallookpress.com

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс стал героем мемов в соцсетях из-за своего внешнего вида на торжественной церемонии инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Соответствующие публикации появились в Twitter.

Американский политик появился на мероприятии в одежде, не соответствующей формальному дресс-коду. Его запечатлели в парке бренда Burton, который специализируется на экипировке сноубордистов. Известно также, что марка основана в штате Вермонт, представителем которого в сенате Сандерс является с 2007 года.

Образ 79-летнего политика дополнили варежки, которые связала и преподнесла Сандерсу в качестве подарка учительница Джен Эллис. Отмечается, что женщина изготавливает рукавицы, используя пряжу от старых свитеров и флис, созданный из переработанных пластиковых бутылок. Подобные изделия она продает в своем Twitter-аккаунте.

Внешний вид сенатора, сидящего на отдельном стуле в медицинской маске, рассмешил пользователей сети. Юзеры начали с помощью фотошопа добавлять изображение Сандерса на скриншоты известных фильмов, сериалов и музыкальных клипов.

Помимо этого, в соцсетях появились шуточные снимки политика рядом с другими знаменитостями, например, певицей Дженнифер Лопес, рэпершой Карди Би, поп-исполнительницей Бритни Спирс и персонажами из сериала «Секс в большом городе».

Ранее в январе американскую певицу Леди Гагу уличили в копировании платья Аллы Пугачевой на инаугурации Байдена. Она выступила на мероприятии в приталенном темно-синем пиджаке и пышной красной юбке. Пользователи сравнили ее образ с костюмом Пугачевой, в котором ту запечатлели на юбилейном концерте в Кремле в 2019 году.

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