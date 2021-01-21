Берни Сандерc стал героем мемов из-за внешнего вида на инаугурации Байдена

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс стал героем мемов в соцсетях из-за своего внешнего вида на торжественной церемонии инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Соответствующие публикации появились в Twitter.

Американский политик появился на мероприятии в одежде, не соответствующей формальному дресс-коду. Его запечатлели в парке бренда Burton, который специализируется на экипировке сноубордистов. Известно также, что марка основана в штате Вермонт, представителем которого в сенате Сандерс является с 2007 года.

these Bernie Sanders memes are the highlight of my day pic.twitter.com/IlajUwMOIa — shum ♥ (@h2overwithlife) January 20, 2021

Образ 79-летнего политика дополнили варежки, которые связала и преподнесла Сандерсу в качестве подарка учительница Джен Эллис. Отмечается, что женщина изготавливает рукавицы, используя пряжу от старых свитеров и флис, созданный из переработанных пластиковых бутылок. Подобные изделия она продает в своем Twitter-аккаунте.

Внешний вид сенатора, сидящего на отдельном стуле в медицинской маске, рассмешил пользователей сети. Юзеры начали с помощью фотошопа добавлять изображение Сандерса на скриншоты известных фильмов, сериалов и музыкальных клипов.

I’m living for the Bernie Sanders Meme pic.twitter.com/ydYfgSJ5Qt — Lia @ Oneus Comeback (@Malfir_) January 21, 2021

Помимо этого, в соцсетях появились шуточные снимки политика рядом с другими знаменитостями, например, певицей Дженнифер Лопес, рэпершой Карди Би, поп-исполнительницей Бритни Спирс и персонажами из сериала «Секс в большом городе».

Ранее в январе американскую певицу Леди Гагу уличили в копировании платья Аллы Пугачевой на инаугурации Байдена. Она выступила на мероприятии в приталенном темно-синем пиджаке и пышной красной юбке. Пользователи сравнили ее образ с костюмом Пугачевой, в котором ту запечатлели на юбилейном концерте в Кремле в 2019 году.