Леди Гагу уличили в копировании платья Аллы Пугачевой на инаугурации Байдена

Стилист певицы Аллы Пугачевой Алишер уличил американскую исполнительницу Леди Гагу в копировании наряда отечественной знаменитости. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram.

На размещенном в сети коллаже мужчина сопоставил образы знаменитостей. Слева он поместил фото с выступления Пугачевой в 2019 году на ее юбилейном концерте в Кремле. На нем артистка запечатлена в черном топе с длинными рукавами и пышной юбке красного цвета. Справа стилист показал наряд Гаги, состоящий из приталенного темно-синего пиджака и объемной красной юбки. В нем она исполнила национальный гимн на церемонии инаугурации президента США Джо Байдена. «Нет, ну а что? Мы с Аллой Борисовной были первыми!» — подписал Алишер пост.

Пользователи сети принялись хвалить Пугачеву в комментариях. «Наша Примадонна лучше и краше!», «Аллуся наша впереди планеты всей! Браво!», «На Алле Борисовне смотрится круче», «Алла Борисовна вне конкуренции. Так было и так будет всегда», — высказывались они.

В декабре 2020 года внешность Аллы Пугачевой на новогоднем фото напугала фанатов. На нем 71-летняя исполнительница запечатлена вместе с супругом, 44-летним Максимом Галкиным, в кругу друзей и близких на фоне новогодней елки. «Одна пластика. Бабульки, успокойтесь», — критиковали пользователи сети.