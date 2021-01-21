Наряд поющей гимн на инаугурации Байдена Леди Гаги привлек внимание зрителей

Наряд популярной американской певицы и актрисы Леди Гаги на торжественной церемонии инаугурации президента США Джо Байдена привлек внимание зрителей. На дискуссию в соцсетях обратили внимание в Page Six.

34-летняя знаменитость исполнила национальный гимн на ступенях Капитолия в наряде бренда Schiaparelli Haute Couture, состоящем из приталенного темно-синего пиджака и объемной красной юбки. Ее образ дополнила крупная золотистая брошь в виде голубя, символизирующего мир. В прическу Гаги вплели черную ленту.

Пользователи Twitter начали сравнивать исполнительницу с персонажем фильма «Голодные игры» Эффи Тринкет, поскольку она неоднократно появлялась на кадрах фильма в ярких и пышных нарядах. Кроме того, брошь звезды напомнила юзерам булавку с сойкой-пересмешницей.

Пользователи сети принялись обсуждать описанные сходства. «Когда в 11 часов тебе нужно спеть на инаугурации, а в 12 — выиграть "Голодные игры"», «Леди Гага, которая своим внешним видом воплотила символ "Голодных игр" — то, в чем я нуждалась сегодня», «Леди Гага — новая сойка-пересмешница», «Леди Гага напомнила мне Эффи Тринкет», — высказывались они.

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Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовали уходящий вице-президент Майк Пенс, бывшие президенты Джордж Буш-младший, Барак Обама и Билл Клинтон вместе с супругами.

В октябре 2020 года Леди Гага прошлась по улице без штанов, чтобы проголосовать на президентских выборах США. На кадрах она выходит из черного автомобиля под звуки собственной песни Babylon, подходит к почтовому ящику и опускает в него свой бюллетень. При этом она одета в серый лонгслив, розовые ботфорты на каблуках, защитную маску и солнцезащитные очки.