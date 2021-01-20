Журналисты раскрыли судьбу одежды жены Байдена после инаугурации

Журналисты раскрыли судьбу одежды супруги избранного президента США Джо Байдена после торжественной церемонии инаугурации. Об этом сообщает CNN.

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Известно, что политик будет одет в костюм темно-синего цвета американского бренда Ralph Lauren. В свою очередь будущая первая леди Джилл Байден появится на публике в наряде марки Alexandra O'Neill: в голубом твидовом пальто и платье такого же цвета с кристаллами Swarowski.

В соответствии с традицией супруга Байдена передаст свой наряд в Смитсоновский музей (Smithsonian American Art Museum).

Инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена пройдет в среду, 20 января, на территории Капитолия. Действующий президент Дональд Трамп отказался посетить церемонию, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств.

В ноябре носки избранного президента США Джо Байдена на официальной встрече привлекли внимание журналистов. Политик появился на публике в темно-синем пиджаке, голубой рубашке, серых брюках и классических ботинках-лоферах. Костюм Байдена дополнили яркие аксессуары: красно-синий полосатый галстук и синие носки с паттерном из голубых собак.